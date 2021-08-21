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Boğaziçi rektörlüğüne Mehmet Naci İnci atandı

Boğaziçi rektörlüğüne Mehmet Naci İnci atandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atanan Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atandı. Marmara Üniversitesi Rektörü ise Prof. Dr. Mustafa Kurt oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

MELİH BULU GÖREVDEN ALINMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi dahil 5 üniversiteye rektör ataması yapmıştı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanması büyük tartışma yaratmıştı. Protestoların ardından 15 Temmuz 2021'de Melih Bulu görevden alınmış, yerine yardımcısı Mehmet Naci İnci vekaleten atanmıştı.

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