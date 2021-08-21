'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronadan öldü!

Gazeteci Berna Nuri Süer aşı karşıtıydı. ‘Aşı ol’ uyarısı yapan çevresindekilere 'emperyalistlerin oyunu' diyerek kulak asmadı. Kovid’e yakalandı. Yoğun bakımda virüse yenildi. Ardında dünya güzeli iki yavru ve acılı bir eş bıraktı

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Aşı olmayı reddeden gazeteci Berna Nuri Süer (57) koronavirüse yenildi. Oysa 8 Ağustos'ta yoğun bakımda tedavi görürken evlilik yıldönümleri için eşi Manolya Olya Süer'e sosyal medya hesabından "Tam 12 yıl önce biz olduk. Şimdi 10 gündür ayrıyız. Ama az kaldı ve 12'nci evlilik yıldönümümüzü yine birlikte kutlayacağız. Seni seviyorum. İyi ki varsın canımın ta canı" diye yazmıştı. SABAH'ın ulaştığı Olya Süer'in kelimeler boğazına düğümlendi. Süer "Çok üzgünüm. Her şey çok duygusal" diyebildi.

Cam kapının ardında bekleyiş

Spor pazarlamacısı, halkla ilişkilerci ve reklam danışmanı olan gazeteci Berna Nuri Süer'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Süer, yoğun bakımda koronavirüsle savaşırken, eşi ve çocukları cam kapının ardından onu görebiliyordu. Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Her gün umutla hastaneye koşan eşi Olya Süer ve çocukları, yoğun bakımın cam kapısının ardında durarak, kendi elleriyle çizdikleri kalbi ve sevgi dolu mektupları sunuyorlardı ona.

Seni özledim baba

O mektuplarda Timur Ata ve Altay "Merhaba babası, seni çok özledim. Umarım en kısa sürede iyileşirsin" yazıyordu. O ise 3 Ağustos'ta "Hastanede babasına, oğlundan mektup geldi. Ben de sizi çok özledim. Oğlum geçecek bugünler az kaldı inşallah. Sizi seviyorum" diye paylaşımda bulundu.



Son mesajı: Sizi seviyorum

Süer evlilik yıldönümleri olan 8 Ağustos'ta eşine "08.08.2009. Tam 12 yıl önce biz olduk. 10 gündür ayrıyız. Ama az kaldı ve 12'nci evlilik yıldönümümüzü yine birlikte kutlayacağız. Seni seviyorum. İyi ki varsın canımın ta canı" diye yazmıştı. Süer'in cenazesi bugün Marmara Ereğlisi'nde defnedilecek.

'Emperyalistlerin oyunu' derdi

Gazeteci Bülent Denli: Olmadı çocuk olmadı. İnadına yenildin. Beni, çocuklarını ve eşini ve seni sevenleri gözü yaşlı bıraktın. Çok üzgünüm. Gazetecilikte uzun yıllar birlikte çalıştık. Abikardeş gibiydik. Aradan uzun yıllar geçti. Çok iyi bir gazeteci oldu. Harika bir yuva kurdu. Dünya güzeli iki yavrusu ve harika bir eşi vardı. Sosyal medyada mutluluğunu sık sık dile getirirdi. Aşı karşıtı idi. Bir gün dayanamadım. Müdahale ettim. Aşının emperyalistlerin oyunu olduğuna inanmıştı. Yolundan döndüremedim. Bir gün Kovid testlerinin pozitif olduğu açıkladı. Hastaneye yattı. Kısa sürede atlatacağına inanıyordu. Ben de öyle. Sağlam, atletik bir yapısı vardı. Çocukları küçüktü. Anneleri ile her gün ziyarete gidiyor, çocuksu resimleri ve hadi iyileş baba mesajları ile moral veriyorlardı. 3-4 yaşındaki oğlunun son isteği babasının iyileşmesi ve evlerinin terasında her zaman olduğu gibi dans etmekti. Ona söz verdi. Merak etme dans edeceğiz dedi.