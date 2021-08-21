Başkan Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci biyografisi ve akademik kariyeri ile araştırma konusu haline geldi. Peki Boğaziçi Üniversitesi Yeni Rektörü Mehmet Naci İnci kimdir?

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atanan Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atandı.

Bu noktada, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci biyografisi ve akademik kariyeri merak konusu oldu. İşte detaylar...

Boğaziçi Üniversitesi Yeni Rektörü Mehmet Naci İnci kimdir?

3 Kasım 1965'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fizik Bölümünde, doktorasını Heriot-Watt Üniversitesinde fiber optik sensörler alanında tamamladı. 1993-1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde önce yardımcı doçent, sonraysa doçent oldu.

1998-1999 yıllarında Gunma Üniversitesinde konuk araştırmacı olarak çalıştı. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesinde profesör oldu ve 2014-2018 yılları arasında Fizik Bölümünün başkanlığını yaptı.

15 Temmuz 2021'de Melih Bulu'nun görevden alınması üzerine rektör vekili olarak atandı.