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Putin: Afganistan'a müdahale edilmemeli Batı yabancı ülkelere kendi değerlerini taşımayı bırakmalı

Putin: Afganistan'a müdahale edilmemeli Batı yabancı ülkelere kendi değerlerini taşımayı bırakmalı

Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, Kabil'in Taliban'a düşmesinin ardından ülkelerin Afganistan'daki duruma müdahale etmemesi gerektiğini belirtti ve "Batı, yurt dışından ülkelere sorumsuz bir şekilde yabancı değerler getirmeyi bırakmalıdır" dedi.

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Putin, Taliban'ın vatandaşların ve diplomatların güvenliğini garanti edeceğini ve ABD liderliğindeki güçler çekildikten sonra ülkenin "dağılmayacağını" umduğunu söyledi. 

ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından 2001'de başlattığı ve 20 yıl süren Afganistan müdahalesi ile ilgili konuşurken, "Bence başarılı olduklarını söyleyemezsiniz" değerlendirmesinde bulundu ve "Ancak şu an bunun üzerinde durmak ve başarısızlık üzerine konuşmak bizim çıkarımıza değil. Ülkedeki durumun stabil olmasını istiyoruz" dedi. 

Eylül ayında görevi bırakacak olan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı 'veda görüşmesi' sırasında Kremlin'de konuşan Putin, Afganistan'daki militanların "mülteci kılığına girerek" çevre ülkelere sızma olasılığından endişeli olduğunu ifade etti.

Batı'nın önceki Afgan hükümetine verdiği desteği hedef alan Putin, "Yabancı şemalar kullanarak başka ülkelerde demokrasi inşa etmeye çalışmak ters tepki verir" diye konuştu.

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