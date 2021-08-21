Eski sevgilisi 15 yerinden bıçakladı! Tehdit, şiddet, tecavüz dehşeti

DENİZLİ'de yaşayan Arzu Altuner, şiddet gördüğü sevgilisi İbrahim Doldurma’yı terk edip, Samsun’daki ailesinin yanına sığındı. Samsun’a giden Doldurma, Altuner’i 15 yerinden bıçakladı. Altuner hastaneye kaldırılırken, Doldurma tutuklandı. Altuner, “Hayatta kalmam mucize” dedi.

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Denizli’de yaşayan Arzu Altuner (29), bir yıl önce İbrahim Doldurma (25) ile tanıştı. İlk başlarda ilişkileri iyi giderken, İbrahim Doldurma ilerleyen zamanlarda Arzu Altuner’e şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın ayrılmak istedi. İbrahim Doldurma, Arzu Altuner’i bir eve kapattı. Evde şiddet uygulamaya devam etti. Arzu Altuner, “Polise söylersen seni öldürürüm” diyen İbrahim Doldurma’nın elinden bir yolunu bulup kurtularak polise sığındı ve şikâyetçi oldu. İbrahim Doldurma ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İşte Hürriyet'in haberinden diğer ayrıntılar...

Defalarca bıçakladı

Genç kadın daha sonra da korkusundan Denizli’den Samsun’daki ailesinin yanına kaçtı. Kurtulduğunu düşünürken bir gün telefonu çaldı. Karşısındaki İbrahim Doldurma’dan başkası değildi. Konuşmak istediğini söylüyordu. Arzu Altuner, “Ayrılmaya belki ikna ederim” umuduyla bu teklifi kabul etti. Geçen pazar günü Atakent Kavşağı’nda buluştuklarında, İbrahim Doldurma yine birlikte olmak istediğini söyledi.

Reddedilen İbrahim Doldurma, öfkelendi. Cebinden bıçak çıkardı. Bıçağı gören genç kadın koşarak kaçmaya başladı. Ancak İbrahim Doldurma, Arzu Altuner’i yakalayarak 15 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın tedaviye alındı. İbrahim Doldurma ise yakalanarak tutuklandı.

Nefesim tükendi, düşünce yakalandım

Arzu Altuner, yaşadığı kâbusu şöyle anlattı: “Ondan uzaklaşmak için Samsun’a geldim. Buradayken peşimden gelmiş. Beni arayarak konuşmak istediğini söyleyince, neler yapabileceğini bildiğim için belki konuşarak ayrılmaya ikna ederim düşüncesiyle kabul ettim. Ayrılmak istemediğini söyleyince ben kabul etmedim. Cebinden bıçağı çıkartınca ben kaçmaya başladım ancak nefesim tükenince yere düştüm. Beni defalarca bıçakladı. Hayatta kalmam bir mucize.”

Tehdit, şiddet, tecavüz

Bir yıl önce İbrahim Doldurma ile tanıştığını söyleyen Arzu Altuner, “Bana şiddet uygulamaya başladı. Psikopat tavırlar sergilemeye başlayınca ben ayrılmak istedim. Beni bir eve kapattı. Pompalı tüfeği yüzüme tutarak bana tecavüz etti. ‘Polise söylersen seni öldürürüm’ dedi. Ben de bir fırsatını bularak kaçtım ve polise sığındım” dedi.