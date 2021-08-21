Rahmi Koç geleneği bozmadı! Denizin keyfi gün batarken çıkar!

Rahmi Koç, yıllardır sürdürdüğü geleneği 91 yaşında da devam ettirdi. Koç, Bodrum'da "Denizin keyfi gün batarken çıkar!" geleneğini sürdürüp keyif yaptı...Abone ol
KOÇ Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, gün batımında denize girme geleneğini bozmadı. Bodrum Cennet Koyuna demirli Nazenin V adlı teknesinde yakın dostları Metin ve Zeynep Fadıllıoğlu çiftini misafir eden Koç, saatler 18.00'i gösterdiği anda denize girdi.
Denizde form tutan ve spor yapan Koç, Metin Fadıllıoğlu ile suda bir saate yakın kaldı.