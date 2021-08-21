İçişleri Bakanlığı duyurdu! 57 bin personelle yasa dışı bahis operasyonu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığınca; “Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim ve Kumar/Oyun Makineleri” suçlarına yönelik olarak ülke genelinde 10.085 ekip, 57.107 personelin katılımıyla “Yasa Dışı Bahis/Siber Denetimi” ve “Kumar/Oyun Makineleri” uygulamaları gerçekleşti.Abone ol
Yasadışı Bahis/Siber Denetimi uygulamasında; 7 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 75 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 91 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı.
Uygulamada, 19 şahıs gözaltına alındı, 388 aranan şahıs yakalandı.
Kumar/Oyun Makineleri uygulamasında; 31.752 işyeri ve 992 dernekte, 47 şahıs gözaltına alındı, 360 aranan şahıs yakalandı, 119 şahıs hakkında adli işlem, 6.913 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 107 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.