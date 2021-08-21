BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 57 bin personelle yasa dışı bahis operasyonu

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 57 bin personelle yasa dışı bahis operasyonu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığınca; “Yasa Dışı Bahis/Siber Denetim ve Kumar/Oyun Makineleri” suçlarına yönelik olarak ülke genelinde 10.085 ekip, 57.107 personelin katılımıyla “Yasa Dışı Bahis/Siber Denetimi” ve “Kumar/Oyun Makineleri” uygulamaları gerçekleşti.

Abone ol

Yasadışı Bahis/Siber Denetimi uygulamasında; 7 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 75 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 91 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı.

Uygulamada, 19 şahıs gözaltına alındı, 388 aranan şahıs yakalandı.

Kumar/Oyun Makineleri uygulamasında; 31.752 işyeri ve 992 dernekte, 47 şahıs gözaltına alındı, 360 aranan şahıs yakalandı, 119 şahıs hakkında adli işlem, 6.913 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 107 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Macron 'Fransa Afganistan'a katılmaktan onur duydu' dedi eski görüntülerle rezil oldu
Macron 'Fransa Afganistan'a katılmaktan onur duydu' dedi eski görüntülerle rezil oldu
Akşamcıların piri sandalcı Bekri Mustafa esnafın yaptırdığı son bakımda evliyalığa yükseldi
Akşamcıların piri sandalcı Bekri Mustafa esnafın yaptırdığı son bakımda evliyalığa yükseldi
İstanbul’un yerleşik türleri arasına girdi! Yeni tehlikenin adı: Asya kaplan sivrisineği
İstanbul’un yerleşik türleri arasına girdi! Yeni tehlikenin adı: Asya kaplan sivrisineği
'Cumhurbaşkanı Erdoğan ses getirecek Kabine değişikliği yapacak' iddiası
'Cumhurbaşkanı Erdoğan ses getirecek Kabine değişikliği yapacak' iddiası
Rahmi Koç geleneği bozmadı! Denizin keyfi gün batarken çıkar!
Rahmi Koç geleneği bozmadı! Denizin keyfi gün batarken çıkar!
Eski sevgilisi 15 yerinden bıçakladı! Tehdit, şiddet, tecavüz dehşeti
Eski sevgilisi 15 yerinden bıçakladı! Tehdit, şiddet, tecavüz dehşeti
Aşı olmayana hayat artık daha zor! 81 ile genelge gitti her test 250 lira
Aşı olmayana hayat artık daha zor! 81 ile genelge gitti her test 250 lira
624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi
624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi
'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronadan öldü!
'Emperyalistlerin oyunu' diyerek aşıyı reddeden gazeteci, koronadan öldü!
Gece yarısı şoku yaşadılar! Karantinadan kaçıp trende yakalandılar 4 bin 50'şer lira ceza
Gece yarısı şoku yaşadılar! Karantinadan kaçıp trende yakalandılar 4 bin 50'şer lira ceza