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'Cumhurbaşkanı Erdoğan ses getirecek Kabine değişikliği yapacak' iddiası

'Cumhurbaşkanı Erdoğan ses getirecek Kabine değişikliği yapacak' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'de ses getirecek bazı değişikliklere gideceği iddia edildi. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, iddiasını Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdı...

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Zaman zaman gündeme gelen Kabine değişikliği iddiası bir kez daha gündeme geldi. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 'cumhurbaşkanlığı kaynakları'na dayandırarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında ses getiren bakan değişikliklerine imza atabileceğini yazdı. İşte Zeyrek'in yazısının ilgili bölümü:

Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçtirdi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, çalışmalarından memnun olmadığı bazı bakanları daha affedecek. 

Bu nedenle kendisine bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere özellikle ekonomiyle ilgili olan üç ya da dört bakanlık kısa süre içinde denetlenmeye başlanacak.

Denetleme süreci bitmeden bakan değişimi yapabilir

Söz konusu bakanlıklarda denetleme süreci bitmeden de bakan değişimine gidebilir. 

İşlerin iyi gitmemesinin 2023 seçimlerine 'oy' hatta 'iktidar' kaybı olarak yansıyabileceğini ve bunun önüne geçmek için kritik adımlar atması gerektiğini de bilen Erdoğan, ses getiren değişiklikler yapabilir. 

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