İsrail Başbakanı Naftali Bennett üçüncü doz Kovid-19 aşısını da yaptırdı

İSRAİL Başbakanı Naftali Bennett (49), ülkede 40 yaş üstü kişileri kapsayacak şekilde genişletilmesinin üzerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunu yaptırdı.

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Bennett, ülkenin kuzeyindeki Kefr Saba kentindeki bir hastanede Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu yaptırmadan önce açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgınıyla savaşta "zirvede" olduklarını belirten Bennett, 40 yaş üstü İsraillilerin üçüncü doz aşılarını olmaları halinde ülkenin dördüncü kez kapanmaya gitmesinin önlenebileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ayalet Şaked (45) de üçüncü dozu olduktan sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 40 yaş üstü kişilere en kısa sürede üçüncü doz aşılarını olmaları çağrısında bulundu.

Delta varyantının etkisiyle günlük vaka sayılarının giderek arttığı ülkede, bugünden itibaren 40 yaş üstü kişiler ve öğretmenler de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacaklar grubuna alınmıştı.

İsrail, geçen ay sonunda 60 yaş üstü, 13 Ağustos'ta da 50 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanlarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar vermişti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede, 5 milyon 881 kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 436 bin kişiye ikinci, 1 milyon 266 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.