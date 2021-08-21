BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan destek kampanyası açıklaması! Kaç para toplandı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan destek kampanyası açıklaması! Kaç para toplandı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışlar hakkında açıklama yaptı ve "Toplam destek miktarı 7. gününde 260.930.716 TL oldu" dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın ve  sel afeti destek hesaplarına yatan bağışlar hakkında Twitter'dan açıklama yaptı. Soylu, " 647.343 vatandaşımız #BenDeVarım diyerek AFAD koordinasyonunda, yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 7. gününde 260.930.716 TL  oldu. Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz... Bu Millet, Büyük Millet..." dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Büyükşehirle şimdi tercih zamanı
Büyükşehirle şimdi tercih zamanı
Doç. Dr. Hakan Akelma'dan ürküten açıklama: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum
Doç. Dr. Hakan Akelma'dan ürküten açıklama: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum
TRT Müzik yenilenen yüzüyle yeni yayın dönemine başladı
TRT Müzik yenilenen yüzüyle yeni yayın dönemine başladı
Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitim rehberi! Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan önemli açıklamalar
Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitim rehberi! Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan önemli açıklamalar
Balıkesir'de 4 gündür kayıp genç kızdan acı haber! Bakın nerede bulundu
Balıkesir'de 4 gündür kayıp genç kızdan acı haber! Bakın nerede bulundu
İnsansız hava aracı Anka Pakistan iş birliğiyle güçlendirilecek
İnsansız hava aracı Anka Pakistan iş birliğiyle güçlendirilecek
İstanbul'da internetten görüp satın aldı! Gerçeği öğrenince şaştı kaldı
İstanbul'da internetten görüp satın aldı! Gerçeği öğrenince şaştı kaldı
Erdem Can NBA ekibi Utah Jazz ile anlaştı
Erdem Can NBA ekibi Utah Jazz ile anlaştı
Halkalı Gümrüğü’nde şeytani soygun! Gümrük çalışanları günde 1 milyon lira çaldı
Halkalı Gümrüğü’nde şeytani soygun! Gümrük çalışanları günde 1 milyon lira çaldı
Aşılamada bu 3 il ilk ondaydı vaka sayılarında dikkat çeken değişiklik
Aşılamada bu 3 il ilk ondaydı vaka sayılarında dikkat çeken değişiklik