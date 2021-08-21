İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan destek kampanyası açıklaması! Kaç para toplandı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışlar hakkında açıklama yaptı ve "Toplam destek miktarı 7. gününde 260.930.716 TL oldu" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışlar hakkında Twitter'dan açıklama yaptı. Soylu, " 647.343 vatandaşımız #BenDeVarım diyerek AFAD koordinasyonunda, yangın ve sel bölgelerine destek için 1866’ya SMS gönderdi. Toplam destek miktarı 7. gününde 260.930.716 TL oldu. Tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz... Bu Millet, Büyük Millet..." dedi.