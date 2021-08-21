Beşiktaş'ın listesinde 3 futbolcu daha var! Beşiktaş'tan flaş transfer haberleri

Son şampiyon Beşiktaş transfere doymuyor. Siyah beyazlı ekibin transfer listesinde 3 futbolcu bulunuyor. Kaan Ayhan, Marcelo ve Arda Kızıldağ. Utku Yuvakuran ise kiralık olarak takımdan ayrılacak...

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Spor kulislerine sızan transfer haberlerine göre Siyah beyazlı ekip transferde arayışlarını sürdürüyor. İşte Beşiktaş'la ilgili son dakika transfer haberleri...

- Beşiktaş Kaan Ayhan transferinde mesafe kaydetmesine rağmen halen tam olarak Sassuolo ile anlaşma sağlanabilmiş değil. Pazarlıklar sürüyor, transferin bu hafta içinde bitirilmesi bekleniyor.

- Mert Günok'un transferinin ardından 3. kaleci konumuna düşen Utku Yuvakuran'ın kiralanması gündemde.

- Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Gedson Fernandes için Benfica kulübü oyuncunun takımda kalacağını açıkladı.

- Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Lyon'daki geleceği belirsiz olan eski futbolcusu Marcelo'yla ilgileniyor.

- Beşiktaş, Gençlerbirliği'nden genç futbolcu Arda Kızıldağ'ı istedi. Bu sezon Beşiktaş'a gelen futbolcular...

- Salih Uçan

- Mehmet Topal

- Kenan Karaman

- Valentin Roiser

- Alex Teixeira

- Rachid Ghezzal

- Mert Günok

- Michy Batshuayi

Beşiktaş'tan ayrılan isimler

- Vincent Aboubakar

- Dorukhan Toköz

- Alpay Çelebi

- Kerem Kalafat

- Erdoğan Kaya

- Umut Nayır

- Kartal Kayra Yılmaz

- Tyler Boyd