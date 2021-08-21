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İbrahim Kalın'dan o tişörtlere tepki! İşte modern barbarlık bu

İbrahim Kalın'dan o tişörtlere tepki! İşte modern barbarlık bu

ABD merkezli alışveriş platformu Etsy'nin Afganistan'dan kaçmaya çalışan 2 Afgan'ın, C-17 askeri nakliye uçağından aşağı düşme anının yer aldığı tişörtleri 'Kabil Atlama Kulübü' ifadeli tişörtlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD merkezli alışveriş platformu Etsy'nin Afganistan'dan kaçmaya çalışan 2 Afgan'ın, C-17 askeri nakliye uçağından aşağı düşme anının yer aldığı tişörtleri 'Kabil Atlama Kulübü' ifadeleriyle satışa sunulmasına tepki gösterdi. Kalın, "İşte modern barbarlık" dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, "Önce kötü bir espiri sanmıştım. Doğruymuş. Başkalarının çaresizliği ve acısı üzerinden haz devşirmek ve bunun ticaretini yapmak... işte modern barbarlık" diye yazdı. 

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