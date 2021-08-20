Uçaktan düşen Afganlarla dalga geçen tişört bastılar! 'Taliban' kombini

Ünlü magazinci İzzet Çapa'nın da paylaştığı bu fotorğafta, bir Taliban militanının giydiği kıyafetlerin, ünlü ve pahalı markalardaki benzerlerien yer verilerek adeta 'kombin önerisi' yapılıyor olması sosyal medyada çok tepki topladı. Kimi kullanıcılar paylaşımı komik bulup gülerken, kimi kullanıcının da 'normalleştirilmesi'nden rahatsızlık duyup tepki gösterdiği ve hatta 'özendirici' nitelik taşıdığı yönünde eleştiri yaptığı görüldü.