Uçaktan düşen Afganlarla dalga geçen tişört bastılar! 'Taliban' kombini
AFGANİSTAN'da yönetime el koyan Taliban militanlarının giyim tarzlarına ilişkin bir görüntü sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim giyim stilini 'komik' bulurken bir başka kesim de bu giyim tarzının 'komik paylaşım' haline getirilerek zihinlerde 'normalleştirme akımı' yaratmaktan öteye geçemeyeceğini savundu. Öte yandan, Afganların uçak kanadına tutundukları ve düştükleri anların tişörte bastırılması da sosyal medyada yeni bir infial yarattı.
AFGANİSTAN'da Taliban'ın yönetime el koymasıyla Türkiye'ye akın akın giriş yapan Afgan mültecilerle ilgili sosyal medyada peşpeşe paylaşımlar yapılıyor. Son olarak sosyal medyada neredeyse viral olan 'Taliban kombini' hem ti'ye alındı hem de böyle bir paylaşımın 'sempatikleştirme' çabasının bir ürünü olabileceği yönünde tartışmalar çıktı.
İşte sosyal medyada art arda paylaşılan o 'Taliban kombini' görüntüsü...
Ünlü magazinci İzzet Çapa'nın da paylaştığı bu fotorğafta, bir Taliban militanının giydiği kıyafetlerin, ünlü ve pahalı markalardaki benzerlerien yer verilerek adeta 'kombin önerisi' yapılıyor olması sosyal medyada çok tepki topladı. Kimi kullanıcılar paylaşımı komik bulup gülerken, kimi kullanıcının da 'normalleştirilmesi'nden rahatsızlık duyup tepki gösterdiği ve hatta 'özendirici' nitelik taşıdığı yönünde eleştiri yaptığı görüldü.
Bu tartışmalar sürerken öte yandan, ABD uçağına tutunarak ülkesinden ayrılmaya çalışan Afganların uçaktan düşme anlarına dair görüntüler, tişörtlere bastırıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler çok tepki çekerken, bir insanlık dramının 'ticari kaygı güden bir satış unsuru' haline getirilmesi' tartışma konusu oldu.