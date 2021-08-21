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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesine taziye ziyareti

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı parti yöneticileri ile şehidin Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba evine ziyarette bulundu.

Taziye çadırında şehidin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, şehit için dua etti.

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