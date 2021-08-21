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Milli Gazete Oğuzhan Asiltürk’ün liderliğini resmen kabul etti

Milli Gazete Oğuzhan Asiltürk’ün liderliğini resmen kabul etti

Milli Görüş’ün gazetesi Milli Gazete, bugün ‘Ankara Bürosu’ imzasıyla yayınlanan haberle Oğuzhan Asiltürk’ün liderliğini resmen kabul etti.

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Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk arasında gerçekleşen ve ardından bizzat Erdoğan tarafından ittifaka yönelik olduğu açıklanan görüşmenin ardından Milli Görüş camiasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Asiltürk, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da yaşanan gelişmeler ile ilgili açıklamasını “Milli Görüş Hareketi Lideri” imzasıyla yapmış ve bu durum ‘Saadet Partisi’nde kriz çıkaracak hamle’ olarak yorumlanmıştı.

Adı önce yazıldı

Ancak bugün Milli Görüş’ün gazetesi Milli Gazete’den dikkat çeken bir yaklaşım geldi. Gazetenin “Genç Saadet kampa girdi” başlığıyla verdiği haberde, Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığının Düzce Akçakoca’da düzenlediği kampta, Oğuzhan Asiltürk ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun bir konuşma yapacağı belirtildi. Fakat, Asiltürk’ten “Milli Görüş Hareketi Lideri” olarak bahsedildi. Ayrıca Asiltürk’ün adının Genel Başkan Karamollaoğlu’ndan önce yazılması ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte o haber...

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