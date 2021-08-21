Parası olmayan sokak dişçisine koşuyor şaşırtan görüntüler

Başkent İslamabad'a 20 kilometre uzaklıktaki Ravalpindi şehrinin en işlek noktalarında yıllardır, ihtiyaç sahiplerine diş tedavisi sunan çok sayıda sokak dişçisi çalışıyor. Sokak dişçileri, kimilerine göre on yıllardır kimilerine göre ise Pakistan'ın kuruluşundan beri Ravalpindi'de bulunuyor.