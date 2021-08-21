Parası olmayan sokak dişçisine koşuyor şaşırtan görüntüler
Pakistan'da tam teşekküllü diş hastanesine veya doktoruna gidecek parası olmayan çok sayıda kişi, ülkenin çeşitli şehirlerinde yol üzerine tezgah açan "sokak dişçilerine" gitmeyi tercih ediyor.
Başkent İslamabad'a 20 kilometre uzaklıktaki Ravalpindi şehrinin en işlek noktalarında yıllardır, ihtiyaç sahiplerine diş tedavisi sunan çok sayıda sokak dişçisi çalışıyor. Sokak dişçileri, kimilerine göre on yıllardır kimilerine göre ise Pakistan'ın kuruluşundan beri Ravalpindi'de bulunuyor.
Tedavide kullandıkları aletlerin etrafında sineklerin uçuştuğu, araba seslerinin ve egzoz dumanlarının altında müşterilerini tedavi eden sokak dişçileri, bunun bir sorun teşkil etmediğini belirtiyor.
Diş hastaneleri veya doktorlarının fiyatları ortalama 3-5 bin Pakistan Rupisi (yaklaşık 155-260 Türk lirası) arasında değişiyor. Bu durum, asgari ücretin 20 bin Pakistan Rupisi (yaklaşık 1033 Türk lirası) olduğu ülkede, çok sayıda kişinin, muayene ücretleri 300-500 Pakistan Rupisi (16-27 Türk lirası) arasında değişen sokak dişçilerini tercih etmesine yol açıyor.
Dünya Bankasının 2020'de yayımladığı rapora göre, ülkede 2015'te nüfusun yüzde 24,3'ü yoksulluk sınırının altındaydı.