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Samsun'da bir kadın kocasını sırtından bıçakladı

Samsun'da bir kadın kocasını sırtından bıçakladı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen kadın eşini sırtından bıçakladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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SAMSUN'da karısı tarafından bıçaklandığını iddia eden bir şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesi Hakkıbey Sokak üzerindeki ikamette meydana geldi. İddiaya göre, eşi tarafından bıçaklanan Şinası K. (57), evinden Mevlevihane Sokak ile Orhaniye Sokak kesişimine kadar yürüdü. Burada 112'yi arayan Şinasi K., eşinin kendisini sırtından bıçakladığını iddia etti. Sırtından tek bıçak darbesi alan Şinasi K., olay yerine gelen polis ekiplerine, “Eşim şu anda evde. Kendisi hala alkollü. Kapıyı filan da açmıyor. Her şeyim evde kaldı” dedi.

Soruşturma başlatıldı

İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan Şinasi K., daha sonra ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen Şinasi K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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