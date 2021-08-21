TikTok videosu için canından olan genç kızın yakınları konuştu

Esenyurt’ta binanın çatısında TikTok videosu çekerken düşerek hayatını kaybeden genç kızın yakınları, çatıdaki plastik panele dikkat çekti. Çatıda daha sağlam bir şeylerin olması gerektiğini ve müteahhidin de ihmali olduğunu kaydeden genç kızın amcası, “TikTok videoları için uyarıyorduk, gençlik söz dinlemiyor” dedi.

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Esenyurt’ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki genç kız, bir sosyal medya platformu için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle çatıdan düşerek feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri sürerken burada bekleyen yakınları açıklamalarda bulunarak çatıya plastik panelin konulmasına tepki gösterdiler.

“Müteahhidin de büyük kusur var, peşini bırakmayacağız”

Havalandırma boşluğu için ucuz bir plastiğin çatıya konulduğunu aktaran Genç kızın amcası Nebi Doğan, “Çatıda insanın bir işi olur, kiremit düşer, kiremit bozulur. Orada müteahhidin de büyük kusur var. Peşinin bırakmayacağız. Kız ayağını atar atmaz kırılıp 9’uncu kattan yere düşüyor. Oranın üzerine bir sac, sağlam bir şey konulması lazımdı” dedi.

“TikTok videoları için uyardık, gençlik söz dinlemiyor”

TikTok videoları için de gençleri uyardıklarını kaydeden amca Nebi Doğan, “Uyarıyorduk ama gençlik söz dinlemiyor. Mardin’den misafirliğe gelmişti. Orada ihmal olmasa kız düşmez. Yarın öbür gün orada oturan bir dairenin anteni bozulur, oraya çıkılacak tabi” diye konuştu.

Genç kızın yakınlarından Yılmaz Doğan ise “Çatıda video çekiyor. Herhalde sosyal medyada paylaşacak. Aşağı inecek herhalde. Güneşte çürümüş plastik kırılıyor. Misafir olarak gelmişlerdi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, genç kızın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin Midyat’a götürülerek defnedileceği öğrenildi.