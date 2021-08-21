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Samsun'da 70 yaşındaki kardeşini öldürdü! Sebebi bakın ne

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da 70 yaşındaki kardeşini öldürdü! Sebebi bakın ne

SAMSUN'da bir kişi 3 dönüm olan arazi yüzünden kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

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Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Kovalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşlarındaki 5 çocuk babası Kurtça Ceylan aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 70 yaşındaki 2 çocuk babası kardeşi Mustafa Karagöz'ü evinin önünde tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olay yerinden yaralı halde yaklaşık 500 metre yürüyen Mustafa Karagöz, köy camisinin yanında olduğu yere yığılıp hayatını kaybetti. Kardeş cinayeti zanlısı olan Kurtça Ceylan, jandarma tarafından gözaltına alındı. Mustafa Karagöz'ün Ceylan olan soyadını Karagöz olarak değiştirdiği ve kardeşler arasında 3 dönüm arazi yüzünden anlaşmazlık bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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