BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  GÜNCEL

Okullar 6 Eylül'de açılıyor! Kırtasiye malzemeleri zincir marketlerde satılmasın talebi!

Okullar 6 Eylül'de açılıyor! Kırtasiye malzemeleri zincir marketlerde satılmasın talebi!

İSTANBUL Defter ve Kırtasiye Malzemeleri İmalcileri ve Satıcı Esnaf Sanatkarlar Odasına (İstanbul Kırtasiyeciler Odası) bağlı üyeler, kırtasiye malzemelerinin zincir marketlerde satışına izin verilmemesini istedi.

Abone ol

Odaya bağlı üyeler, okul sezonunun açılması nedeniyle kırtasiye malzemelerinin zincir marketlerde satılmaması talebini dile getirmek için Beyazıt Meydanı'nda toplandı. İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, basın açıklamasında, pandemi sürecinde birçok sektörün olumsuz etkilendiğini söyledi.

"Kırtasiye esnafının yok olmasına sebep oluyor"

Okullar kapalı olduğu için kırtasiye sektörünün bundan daha fazla etkilendiğini ifade eden Tekçe, "Bazı marketlerde sadece gıda ve temizlik ürünleri satılabilecekken kırtasiye malzemesi de satılıyor. Birçok zincir markette, okul sezonunda ve diğer günlerde kırtasiye ürünleri satışı yaparak kırtasiye esnafının yok olmasına sebep oluyor." dedi.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Açık öğretim sınavlarına katılamayan öğrenciler için ek sınav
 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Açık öğretim sınavlarına katılamayan öğrenciler için ek sınav
Samsun'da 70 yaşındaki kardeşini öldürdü! Sebebi bakın ne
Samsun'da 70 yaşındaki kardeşini öldürdü! Sebebi bakın ne
Bursa'da internetten almak istedi hayatının şokunu yaşadı! Meğer...
Bursa'da internetten almak istedi hayatının şokunu yaşadı! Meğer...
Muharrem İnce cumhuriyet tarihinde örneği yok diyerek açıkladı
Muharrem İnce cumhuriyet tarihinde örneği yok diyerek açıkladı
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
TikTok videosu için canından olan genç kızın yakınları konuştu
TikTok videosu için canından olan genç kızın yakınları konuştu
Mustafa Sarıgül'den ben 10 göçmen alırım diyen AB ülkesine tepki: Esefle kınıyoruz
Mustafa Sarıgül'den ben 10 göçmen alırım diyen AB ülkesine tepki: Esefle kınıyoruz
Heybeliada'da yangın çıktı! Herkesin en büyük korkusu gerçek oldu işte son durum
Heybeliada'da yangın çıktı! Herkesin en büyük korkusu gerçek oldu işte son durum
AK Partili Mehmet Özhaseki: Türkiye'de 20 yıldır sessiz bir devrim yaşandı
AK Partili Mehmet Özhaseki: Türkiye'de 20 yıldır sessiz bir devrim yaşandı
Milyonların merakla beklediği haber geliyor! Zam için son gün yarın, teklif bugün bekleniyor
Milyonların merakla beklediği haber geliyor! Zam için son gün yarın, teklif bugün bekleniyor