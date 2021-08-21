Marka kıyafetler kullanan Taliban'ı manşetine taşıdı CHP'li vekil tepki gösterdi

Takvim gazetesi, kıyafetlerinde ünlü markaları kullanan Taliban üyelerinin fotoğraflarını manşetine taşıyan İngiliz Daily Mail'in manşetini haberleştirdi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Takvim'i sempati yaratmaya çalışmakla suçladı.Abone ol
Takvim gazetesinin Taliban manşetine CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut tepki gösterdi. Gazetenin ilgili küpürünü Twitter hesabında paylaşan Bulut, "Taliban’a sempati yaratma çalışması başlamış bulunmaktadır. Kelimeler kifayetsiz gerçekten…" ifadelerine yer verdi.
Gazetenin manşetinde Taliban'ın kıyafetlerinin İngiliz Daily Mail'in manşetine taşındığı belirtiliyor. Çorapların 50 dolar gözlüklerin 160 dolar olduğu ünlü markaların tercih edildiğine dikkat çekiliyor.