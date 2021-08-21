BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Sınavsız ikinci üniversite kayıtları başlıyor! Yeni bölümler eklendi

Sınavsız ikinci üniversite kayıtları başlıyor! Yeni bölümler eklendi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin 2002 yılında hayata geçirdiği ön lisans ve lisans programlarına sınavsız ikinci üniversite kayıtları başlıyor.

Abone ol

İkinci üniversite kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken, ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor.

2021-2022 öğretim yılı ikinci üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos Pazartesi günü başlayıp 8 Ekim Cuma günü sona erecek.

İlk kez öğrenci kabul edecek bölümler

Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için ikinci üniversite, 5’i yeni açılmış olan 41 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor. Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek ön lisans programları Bilgisayar Programcılığı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği iken yeni açılan lisans programları ise Görsel İletişim Tasarımı, İktisat (İngilizce) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) oldu.

İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adayların https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması gerekiyor. Adaylar, başvuru sonrası çıktısını alacakları belgelerle birlikte Açıköğretim bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den korkunç rakamlar! Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 627 bini geçti
ABD'den korkunç rakamlar! Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 627 bini geçti
Getir dev şirketin yüzde 75'ini satın aldı
Getir dev şirketin yüzde 75'ini satın aldı
Zonguldak'ta bir anda vinçten düştü! Faciadan dönüldü
Zonguldak'ta bir anda vinçten düştü! Faciadan dönüldü
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım Türkiye'nin Ay'a iniş tarihini açıkladı
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım Türkiye'nin Ay'a iniş tarihini açıkladı
Peugeot'nun 70 yıllık 'station wagon' geleneği yeni 308 SW ile devam ediyor
Peugeot'nun 70 yıllık 'station wagon' geleneği yeni 308 SW ile devam ediyor
Marka kıyafetler kullanan Taliban'ı manşetine taşıdı CHP'li vekil tepki gösterdi
Marka kıyafetler kullanan Taliban'ı manşetine taşıdı CHP'li vekil tepki gösterdi
Fuat Oktay'da sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta
Fuat Oktay'da sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta
İzmir'de kamyonete arkadan çarptı! Feci kazada can pazarı
İzmir'de kamyonete arkadan çarptı! Feci kazada can pazarı
Okullar 6 Eylül'de açılıyor! Kırtasiye malzemeleri zincir marketlerde satılmasın talebi!
Okullar 6 Eylül'de açılıyor! Kırtasiye malzemeleri zincir marketlerde satılmasın talebi!
 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Açık öğretim sınavlarına katılamayan öğrenciler için ek sınav
 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Açık öğretim sınavlarına katılamayan öğrenciler için ek sınav