Başkan Erdoğan, Putin ve Merkel ile telefonda görüştü! Afganistan konusunda anlaştılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Afganistan'da yaşananları telefonda görüştü. Liderler Afganistan ile ilgili konularda koordinasyonu güçlendirme kararı aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Afganistan’daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Karşılıklı başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, geçen hafta Kahramanmaraş’ta yangına müdahale ederken düşen Rus uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için karşılıklı olarak başsağlığı diledi.

Doğalgaz konusu

Türkiye ve Rusya’nın enerji sektöründeki iş birliğine büyük önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alandaki iş birliğinin nişanelerinden olan TürkAkım’dan gaz akışının artırılmasını beklediklerini ifade etti.

Kabil Havaalanı açıklaması

Afganistan’daki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havaalanı'nın güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam ettirebileceklerini; Türkiye’nin sürdüreceği bu sorumluluğun, başta uluslararası kamuoyu ve Afgan halkı olmak üzere tüm tarafların endişelerinin giderilmesine katkı sunacağını dile getirdi.

"Afganistan'da kurulacak yeni hükümet kapsayıcı olmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini belirterek, Taliban’ın geçmişteki hatalarını tekrarlamamasının, tüm etnik gruplara yönelik kucaklayıcı bir anlayışla hareket etmesinin ve verdiği sözleri hayata geçirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’da kurulacak yeni hükümetin de Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini söyledi.

Görüşme sonrası Kremlin'den açıklama Öte yandan Kremlin'den yapılan açıklamada, Erdoğan ve Putin'in Afganistan konusunda ikili koordinasyonu güçlendirme kararı aldıkları belirtildi. Açıklamada ayrıca iki liderin, Afganistan'da önceliğin terör ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele olduğunu vurguladığı kaydedildi.

"Taliban'la diyalog kanalları açık tutulmalı"

Kabil’de Taliban ve Cumhuriyet liderleri arasında barış ve güvenlik konularında görüşmelerin başlamasının ümit verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Taliban’la diyalog kanallarının açık tutulması, katı koşullara dayalı yaklaşım yerine kademeli bir angajman izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban’ın verdiği ılımlı mesajları şimdilik müspet karşıladıklarını, ancak Taliban’ın sözlerinin değil eylemlerinin önümüzdeki sürecin şekillenmesini sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan’da önümüzdeki dönemde kurulacak hükümetle geliştirilecek ilişki hususunda da eşgüdüm içinde olma noktasında mutabık kaldı.

Erdoğan, Putin'den sonra Merkel ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de telefonda görüştü. Afganistan'daki gelişmelerin ele alındığı Erdoğan-Merkel görüşmesinde, liderler bu ülkeden yapılacak tahliyelerin öncelikli olduğu konusunda mutabık kaldı.

Kabil Havalimanı'nın güvenlik ve işletme sorumluluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile yaptığı görüşmede, Kabil Havaalanında güvenlik ve işletme sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde sürdürebileceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin tüm Afgan halkını kapsaması ve temsil etmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan kaynaklı göç karşısında insani trajediyi önlemenin, bu insanlara acilen Afganistan'da ve komşu ülkelerde yardım sağlamanın şart olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çekti.