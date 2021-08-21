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Marsilya, Mohamed için teklif yapmaya hazırlanıyor

Marsilya, Mohamed için teklif yapmaya hazırlanıyor

Galatasaray'da sezona kendisinden beklenildiği gibi başlamayan ve performansı hayal kırıklığı yaratan Mostafa Mohamed takımdan ayrılabilir. Fransız ekibi Marsilya, sarı-kırmızılı takımın satın alma opsiyonuna sahip olduğu Mısırlı golcü için teklif yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın 4 milyon dolarlık opsiyonu kullanıp daha sonra futbolcuyu Marsilya'ya satması ihtimaller dahilinde.

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Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a katılan Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla harika bir başlangıca imza atmış ve forma giydiği maçlarda fileleri havalandırma başarısı göstermişti. Mısırlı yıldızın yeni sezona bu performansın çok uzağında başlamasına Marsilya'nın da ilgisi eklenince, Mohamed'in Galatasaray'dan ayrılması gündeme geldi.

Mohamed'i transfer listesinin ilk sırasına yazdılar
Sporx'in France Football ve Marsilya yerel gazetesi Le Phoceen'den aktardığı habere göre; Dario Benedetto'nun Elche'ye gönderilmesi sonrası santrfor hattında sadece Arkadiusz Milik'e sahip olan ancak Milik'in en erken eylül sonuna kadar sürecek sakatlığı ve problemli sakatlık geçmişi nedeniyle en az 1 forvet daha kadrosuna katmak isteyen Marsilya yönetimi, Mostafa Mohamed'i transfer listesinin ilk sırasına yazdı ve Marsilya Başkanı Pablo Longoria, bu transfer için Galatasaray ile temasa geçti.

Galatasaray "al-sat" yapabilir
Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiraladığı Mustafa içinse 'al-sat' formülü üzerinden konuşuldu. Galatasaray'ın satmaya yanaşması halinde 4 milyon dolarlık opsiyonu kullanabileceği ve ardından Mısırlı golcüyü Marsilya'ya satabileceği vurgulandı. Haberde Marsilya'nın teklifi veya Galatasaray'ın talebine dair bir detay yer almadı.

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