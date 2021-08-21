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Yunanistan'dan 'Afgan göçmen' akınına karşı önlem! Türkiye sınırına çelik duvar örüldü

Yunanistan'dan 'Afgan göçmen' akınına karşı önlem! Türkiye sınırına çelik duvar örüldü

YUNANİSTAN, Afganistan'dan olası göçmen akınına karşı Türkiye ile sınırına 40 kilometrelik duvar ördü. Sınıra yeni bir gözetim sistemi de kuruldu.

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Yunanistan göçmen akınına karşı Türkiye sınırına 40 kilometrelik duvar ördü. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos, sınır bölgesine ziyarette bulundu; inşa edilen çelik duvar ile elektronik gözetleme sistemini inceledi.

"Afganistan krizi göçmen akınları için olanak yaratıyor'' diyen Yunan Bakan, "Olası etkiye karşı pasif bir şekilde bekleyemeyiz" şeklinde konuştu. Yunanistan 40 kilometrelik çelik çiti geçen sene kurmaya başlamıştı.

Yunanistan'da 2015'ten bu yana yaklaşık 60 bin göçmen kalıyor. Atina yönetimi, son aylarda göçmen kamplarını çitle çevirerek ve kara ve deniz yoluyla sınır devriyelerini yoğunlaştırmıştı.

İşte 40 kilometrelik çelik çitten yansıyanlar:

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