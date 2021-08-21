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Hakan Çalhanoğlu 1 gol 1 asistle oynadı! Inter, Genoa'yı farklı mağlup etti

Hakan Çalhanoğlu 1 gol 1 asistle oynadı! Inter, Genoa'yı farklı mağlup etti

Serie A'da Inter, Genoa'yı evinde ağırladığı karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla çıktığı ilk lig maçında 1 gol 1 asistle oynadı.

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Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçta milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Genoa'yı konuk etti. 6'ncı dakikada Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Skriniar'ın yaptığı kafa vuruşunun ağlarla buluşmasıyla Inter, sezonun ilk golünü kaydetti.

Ceza sahası dışından enfes gol!
14'üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu bir kez daha sahneye çıkarken, ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

74'te Vidal, 87'de ise Dzeko'nun attığı gollerle rakibini gol yağmuruna tutan Inter, sezonun ilk maçında 4-0'lık skorla 3 puana uzandı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 77 dakika sahada kalırken, yerini Satriano'ya bıraktı.

Kaynak: Görüntü S Sport 2'den alınmıştır.

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