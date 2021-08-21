Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük Süper Lig 2'nci haftada berabere kaldı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük ikinci hafta maçında golsüz eşitlikle sahadan 1'e puanla ayrıldı.

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Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Hareketli başlayan karşılaşmada iki takım da mücadeleye karşılıklı ataklarla başladı. Ancak daha sonra oyun temposu düştü ve iki ekip de pozisyon bulmakta zorlandı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor bu sezonki ilk puanını elde etti. Fatih Karagümrük ise 4 puana ulaştı.