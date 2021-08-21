İlker Başbuğ’dan emekli generallerin tutuklanmasına tepki

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, yargılandıkları 28 Şubat davası kapsamında ceza alan ve bu cezaları Yargıtay tarafından onanan 14 emekli generalin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine tepki gösterdi.Abone ol
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat Davası’nda verdiği müebbet hapis kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından 14 emekli generalin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’dan tepki geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösteren emekli orgeneral İlker Başbuğ, “Adil olmayan bir yargılama sonunda on dört emekli komutanın cezaevlerine konulması vicdanlı insanların yüreklerini bir kez daha yaralamıştır” ifadelerini kullandı.
Hepsinin rütbeleri sökülecek
Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Şubat davasında cezası kesinleşen hükümlüler ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderildi. Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında mahkemece verilen 13 Nisan 2018 tarihli karar ve bu karara ilişkin kesinleşme şerhleri Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na iletildi. Yazıda, "Kesinleşen karara göre 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31'inci maddelerine göre gereğinin yapılarak infazından mahkememize bilgi verilmesi hususunda gereği rica olunur" denildi. Söz konusu maddeler kapsamında hükümlülerin rütbelerinin alınarak, TSK ile ilişiklerinin kesileceği belirtildi.