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Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşıldı haberlerini resmen yalanladı

Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşıldı haberlerini resmen yalanladı

Uzun süredir adı Fenerbahçe'yle anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth için sarı-lacivertli kulüp açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'de golcü transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sarı-lacivertli kulüpten sürpriz bir açıklama geldi. Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Taraftarlarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır"
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen 'Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi' haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır." ifadeleri kullanıldı.

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