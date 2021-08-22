BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  SPOR

Fenerbahçeli Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçeli Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna kattı. Transferi kulüp başkanı Berna Gözbaşı duyurdu.

Abone ol

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mame Thiam'ı transfer ettiklerini duyurdu. Gözbaşı paylaşımında, "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam, Çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Fenerbahçe forması ile 30 lig maçında forma giyen Mame Thiam, 6 gol atmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy'de sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çengelköy'de sürpriz ziyaret
Beşiktaş Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı
Beşiktaş Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı
Kuaförde kabus anları! Çorum'da 5 saat süren rehine krizi şehri ayağa kaldırdı
Kuaförde kabus anları! Çorum'da 5 saat süren rehine krizi şehri ayağa kaldırdı
Bodrum'da durak çalışanını sopalarla öldüresiye dövüp kaçtılar
Bodrum'da durak çalışanını sopalarla öldüresiye dövüp kaçtılar
Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşıldı haberlerini resmen yalanladı
Fenerbahçe, Sörloth'la anlaşıldı haberlerini resmen yalanladı
İlker Başbuğ’dan emekli generallerin tutuklanmasına tepki
İlker Başbuğ’dan emekli generallerin tutuklanmasına tepki
Hakan Çalhanoğlu 1 gol 1 asistle oynadı! Inter, Genoa'yı farklı mağlup etti
Hakan Çalhanoğlu 1 gol 1 asistle oynadı! Inter, Genoa'yı farklı mağlup etti
Kasımpaşa- Giresunspor maç sonucu: 2-0
Kasımpaşa- Giresunspor maç sonucu: 2-0
Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük Süper Lig 2'nci haftada berabere kaldı
Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük Süper Lig 2'nci haftada berabere kaldı
Sel felaketinde can kaybı 82'ye çıktı AFAD son dakika duyurdu
Sel felaketinde can kaybı 82'ye çıktı AFAD son dakika duyurdu