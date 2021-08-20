Afganistan halkının Taliban'a karşı son umudu onlar! Pencşir Aslanı'nın komandoları
Pazar günü başkent Kabil'e giren Taliban 20 yıl sonra Afganistan'ın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Afgan halkı korkuyla kaçmaya çalışırken, Taliban'a karşı ilk direniş hareketi başladı. İşte direnişin elindeki en büyük güç ve direniş komutanlarından namus sözü...
Dünya, Afganistan'ın sadece 10 gün içinde Taliban'ın kontrolüne geçmesinin şokunu atlatmaya çalışıyor. Pazar günü başkent Kabil'e giren Taliban, Afganistan'ın kontrolünü fiilene ele geçirmiş durumda. Cumhurbaşkanı Gani, yurtdışına kaçarken, ülkedeki direniş hareketinden yeni haberler gelmeye devam ediyor.
Taliban karşıtı koalisyonun Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir vilayetinde toplandığı biliniyor. Konu ile ilgili resmi teyit Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan'da silahlı direnişin başladığını doğruladı.
Rusya ayrıca direniş hareketinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Salih ve 'Pencşir Aslanı' olarak anılan Ahmed Şah Mesud’un 32 yaşındaki oğlu Ahmed Mesud tarafından yönetildiğini de doğruladı.
Yönetimi fiilen Taliban'a kaptıran Afganistan hükümetinin son emrinin pek çok ağır silahın bu vilayete taşınması olduğu belirtiliyor.