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Abdulkadir Selvi'nin Fethullah Gülen açıklaması olay oldu! Neden "Hocam Türkiye'ye dön artık" demiş

Abdulkadir Selvi'nin Fethullah Gülen açıklaması olay oldu! Neden "Hocam Türkiye'ye dön artık" demiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kendisiyle ilgili hemen her tartışmada gündeme gelen 2013'te Fetullah Gülen'e yönelik yazdığı "Hocam Türkiye'ye dön artık" başlıklı yazısıyla ilgili yaptığı paylaşım olay oldu. Salvi o yazıyı, "FETÖ’yü ABD’nin kontrolünden çıkarmak için" yazdığını açıkladı. Sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 9 aralık 2013'te Yeni Şafak’ta Fetullah Gülen için yazdığı “Hocam Türkiye'ye Dön Artık” başlıklı yazısının sık sık aleyhinde kullanılmak üzere gündeme getirilmesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yazısında Gülen için, "Peygamberimiz'in vefatından sonra Hazret-i Ebubekir"in gösterdiği dirayete benzer bir şekilde dönüp başımıza gelseniz hocam. Sizin orada olmanız bazı komplo teorilerine de yataklık ediyor. Ne olur hocam, gün bu gün. İş şirazesinden çıkmak üzere. Türkiye'ye dönün artık" ifadelerini kullanan Selvi, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"9 Aralık 2013 tarihli, ‘Hocam Türkiye’ye dön artık’ başlıklı yazım Sayın Erdoğan’ın 15 Haziran 2013 tarihinde yaptığı Türkiye’ye dön çağrısından sonra FETÖ’yü ABD’nin kontrolünden çıkarmak için yazılmıştır. FETÖ, Türkiye’de olsa bugün yeri cezaevi olurdu, Pensilvanya değil."

Selvi'nin içinde “Öğrendim ki Hocam, sizin de ağlamaktan gözleriniz şişmiş. Bilin ki sizde gözyaşları, bizde kalbimize damlayan kan damlaları oldu.” ifadelerini kullandığı yazısıyla ilgili savunması sosyal medyada olay oldu. Selvi aleyhine binlerce paylaşım yapılırken, Selvi'nin o eleştirilere cevap vermediği görüldü. 

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