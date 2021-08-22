Sergen Yalçın'dan 'yabancı oyuncu kuralı' isyanı: Doğru bulmuyorum

Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Yabancı kuralını çok doğru bulmuyorum." dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Yazık değil mi?"

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, yabancı kuralına değinerek, "Madem oynatmayacaksın, niye yabancı oyuncu aldırıyorsun. Yazık değil mi bu ülkenin parasına? Yabancı kuralını çok doğru bulmuyorum." dedi.

N'Sakala'nın iyi olduğunu söyleyen Yalçın, "O an korktuk gerçekten. Üzücü bir olay, camiamıza geçmiş olsun. İnşallah böyle olaylar yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

İlk yarının çok istedikleri gibi olmadığını belirten genç teknik adam, "Oyunu oturtamadık bir türlü. Çok bir beklenti olmadı, ikinci yarıya çok iyi başladık. O kötü anı yaşayana kadar iyi oynadık, pozisyonlarımız vardı, golü de bulabilirdik. Oyunun son bölümünde Gaziantep de golü bulabilirdi" şeklinde konuştu.

"Gaziantep, bizim için hep sorun olmuş bir deplasman." diyen başarılı çalıştırıcı, "Ön hatta oyuna aldığımız oyuncularımızdan çok katkı alamadık ama bugün itibarıyla herkesin bir maruzatı var." diye konuştu.

"Bugün Batshuayi'yi alırken Gökhan'ı almak zorundaydık"

Yabancı kuralının anlamsız olduğunu vurgulayan Yalçın "İki oyuncu daha alma planımız var, bilmiyorum alabilir miyiz. Bir tane iyi bir Türk oyuncuya çok ihtiyacımız var. Bugün Batshuayi'yi alırken Gökhan'ı almak zorundaydık. Değişiklik zorunluluktan değil ama bu yabancı kuralından dolayı zorunlu. Yabancı kuralı, anlamsız bir kural." dedi.