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Konya'da korkunç kaza! 3 genç feci şekilde öldü! Aracı görenler inanamadı

Konya'da korkunç kaza! 3 genç feci şekilde öldü! Aracı görenler inanamadı

KONYA şehir merkezinde yaşanan kazada 3 genç feci şkilde hayatlarını kaybetti. Bir kişi ise korkunç kazadan yaralı olarak kurtuldu.

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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 DT 224 plakalı otomobil, Sancak Mahallesi Şafak Caddesi'nde refüjdeki ağaçlara çarparak karşı yola devrildi.

Kazada Merter Koyucu (22), Aybüke Ece (19) ve Hazar Yazar (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 1 kişi ise Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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