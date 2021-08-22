BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

Abone ol

Gazze-İsrail sınırında toplanan yüzlerce Filistinlinin düzenlediği gösterilerin ardından bölgede tansiyon yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze sınırına takviye birlikler gönderdiğini açıklarken, Filistinli direniş gruplarının da alarm durumuna geçtiği öğrenildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın dün sınırdaki gösteriler esnasında bir İsrail askerinin vurulmasına karşılık vereceklerini açıklamasından birkaç saat sonra İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, saldırının ardından Gazze'deki birkaç farklı noktada patlama meydana geldi.

Filistin medyasına göre ise vurulan yerlerin arasında Gazze'nin orta bölgelerindeki Nuseyrat bölgesi ile sahil bölgesindeki Şati Mülteci Kampı'nın olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nin üzerinde yaklaşık iki saattir aralıksız uçan İsrail insansız hava araçlarının sesi bölgenin tamamında duyulmaya devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde 41 Filistinli ile bir İsrail askeri yaralanmıştı.

İsrail ordusu, 19 Ağustos'ta Gazze sınırındaki güçlerini artırma kararı almıştı.

Avustralya asıllı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Camisi'nin mihrabı ve 1000 yıllık Selahaddin minberini yakmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Van'da 'şok ev'e baskın! 25 Afgan ve Pakistanlı yakalandı
Van'da 'şok ev'e baskın! 25 Afgan ve Pakistanlı yakalandı
Abdulkadir Selvi'nin Fethullah Gülen açıklaması olay oldu! Neden "Hocam Türkiye'ye dön artık" demiş
Abdulkadir Selvi'nin Fethullah Gülen açıklaması olay oldu! Neden "Hocam Türkiye'ye dön artık" demiş
Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni İstanbul'da yağ aldırma ameliyatında öldü
Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni İstanbul'da yağ aldırma ameliyatında öldü
Kocaeli'de düğün yemeğinden zehirlenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'de düğün yemeğinden zehirlenen 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Sergen Yalçın'dan 'yabancı oyuncu kuralı' isyanı: Doğru bulmuyorum
Sergen Yalçın'dan 'yabancı oyuncu kuralı' isyanı: Doğru bulmuyorum
Altay, Alanyaspor'u 4-1 yenerek Süper Lig'de 2'de 2 yaptı
Altay, Alanyaspor'u 4-1 yenerek Süper Lig'de 2'de 2 yaptı
Yemek yerken annesini 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Muğla'daki evlat vahşeti
Yemek yerken annesini 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Muğla'daki evlat vahşeti
Afganistan'da Taliban karşıtı direniş sürüyor: 3 bölge geri alındı
Afganistan'da Taliban karşıtı direniş sürüyor: 3 bölge geri alındı
İşgalci İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı!
İşgalci İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı!
Fenerbahçeli Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçeli Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu