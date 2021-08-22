Zamlar cep yakıyor! Elektrik faturaları aylık 52 lira arttı!

Ortalama tüketim üzerinden gerçekleştirilen hesaplamaya göre elektrik faturaları da aylık 52 lira arttı.

Abone ol

Zamlı maaşlar cebe girmeden erirken vatandaş kabaran faturalardan şikayetçi. Geçen aya göre elektrik faturasındaki artışa tepki gösterenler sosyal medyada yüksek vergilerden yakındı.

CHP’li Ahmet Akın, Karadeniz’de doğalgaz bulunmasının üzerinden geçen bir yılda enerjideki fiyat artışlarını derledi: Akaryakıt, elektrik ve doğalgazda 35 farklı zam yapıldı. Faturalar bir yılda 214 lira kabardı. Elektrikteki artış yüzde 29.

Vatandaşların faturaların gaz müjdesinden sonra düşmesini beklediklerini söyleyen Ahmet Akın, bir yıl içinde art arda gelen zamlarla ne yapacağını şaşırdığını paylaştı. Akın “Isınma amaçlı bir aylık ortalama tüketim üzerinden gerçekleştirilen hesaplamaya göre müjdeden sonra yapılan zamlar doğalgaz faturalarını aylık 102 lira arttırdı.

Benzer şekilde ortalama tüketim üzerinden gerçekleştirilen hesaplamaya göre elektrik faturaları da aylık 52 lira artırdı. Akaryakıt ürünlerine gelen zamlar nedeniyle 50 litrelik bir deponun dolması da 60 lira daha masraflı olmaya başladı. Buna göre bir ayda ortalama değerlerde doğalgaz ve elektrik tüketen ve bir depo benzin harcayan bir vatandaş zamlar nedeniyle her ay artık faturalara en 214 lira daha fazla ödemek zorunda kaldı” dedi.

25 metrekareye 4 bin 200 fatura

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da enerji zamlarına değinerek, hükümetin bir an önce elektrik faturalarına yönelik düzenleme yapması gerektiğini ifade etti.

Purçu “Yapılan zamlar yüzünden birçok esnaf kepenk kapatmak zorunda kalıyor. Bu faturaları düşürün artık, esnaf rahat nefes alsın! Elektrik-su-doğalgaza üst üste yapılan zamlar yüzünden ülkenin geldiği hale bakın! Esnafımızın 25 metrekarelik dükkanına gelen elektrik faturası 4 bin 200 TL...

Her ay yapılan zamlardan esnaf artık belini doğrultamıyor! Saray iktidarının esnafımızı, vatandaşımızı hiçbir şekilde düşünmediği ortadadır. Elektrik zamlarında gelinen nokta ortada.

CHP iktidarında öncelikle elektrik – su – doğalgaz faturalarına eklenen zamları kaldırarak fatura bedellerini düşüreceğiz! Ayrıca, toplumdaki her kesimin dezavantajlı olduğu alana ilişkin ayrı ayrı düzenlemeler yapacağız. Bu toplum iyi bir yönetimi hak ediyor! CHP iktidarında ülke nasıl yönetilir, esnaf nasıl kazanç elde eder, kalkınma nasıl gerçekleşir göreceksiniz.”