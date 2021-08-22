ABD'nin Tennessee eyaletinde sel: 10 ölü, 31 kayıp

ABD'nin doğu eyaleti Tennessee'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi kayboldu.

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Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansından (TEMA) yapılan açıklamaya göre, eyaletin birçok bölgesinde şiddetli yağışlar sellere neden oldu.

CNN'deki habere göre, Humphreys Polis Şefi Chris Davis, sellerde 2’si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini, ekiplerin kayıp 31 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

TEMA’nın açıklamasında seller nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığı belirtilerek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

Sellerden etkilenen bölgelere helikopter ve yardım ekipleri sevk edildi.