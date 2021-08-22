Hasan Biltekin Masterchef 2021 kimdir kaç yaşında ne iş yapar?

Masterchef 2021'in ana kadrosuna giren isimlerden biri de iddiası ile dikkat çeken yarışmacı Hasan Biltekin oldu ve Masterchef olma yolunda ilk adımını attı. Peki diğer yarışmacılar tarafından sıkı rakip olarak gösterilen Hasan Biltekin kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

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Geçtiğimiz sezon da Masterchef'e katılan fakat elenen Hasan Biltekin şeytanın bacağını sonunda kırdı ve Masterchef 2021 ana kadrosuna girdi. Yaptığı yemek ile rakiplerini sollayan ve jüriden tam not alan Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli?

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyundadır ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapmaktadır.

Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır.

MasterChef’e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.