BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  GÜNCEL

Hasan Biltekin Masterchef 2021 kimdir kaç yaşında ne iş yapar?

Hasan Biltekin Masterchef 2021 kimdir kaç yaşında ne iş yapar?

Masterchef 2021'in ana kadrosuna giren isimlerden biri de iddiası ile dikkat çeken yarışmacı Hasan Biltekin oldu ve Masterchef olma yolunda ilk adımını attı. Peki diğer yarışmacılar tarafından sıkı rakip olarak gösterilen Hasan Biltekin kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Abone ol

Geçtiğimiz sezon da Masterchef'e katılan fakat elenen Hasan Biltekin şeytanın bacağını sonunda kırdı ve Masterchef 2021 ana kadrosuna girdi. Yaptığı yemek ile rakiplerini sollayan ve jüriden tam not alan Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli?

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?
Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyundadır ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapmaktadır.

Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır.

MasterChef’e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mustafa Varank Radarsan'da yapay zeka teknolojilerini inceledi
Bakan Mustafa Varank Radarsan'da yapay zeka teknolojilerini inceledi
Masterchef Tahsin kaç yaşında kimdir daha önce hangi yarışmaya katıldı?
Masterchef Tahsin kaç yaşında kimdir daha önce hangi yarışmaya katıldı?
Beşiktaş'tan sahada fenalaşan N'Sakala için yeni açıklama! İşte son durumu
Beşiktaş'tan sahada fenalaşan N'Sakala için yeni açıklama! İşte son durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 5 bin 872 aşçı ve yardımcısı alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 5 bin 872 aşçı ve yardımcısı alınacak
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: En gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı çözüm
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: En gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı çözüm
Kızılay Başkanı Kerem Kınık 13 ayrı yerden maaş mı alıyor? Bu iddialara cevap geldi
Kızılay Başkanı Kerem Kınık 13 ayrı yerden maaş mı alıyor? Bu iddialara cevap geldi
İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ operasyonu: 10 kişi yakalandı!
İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ operasyonu: 10 kişi yakalandı!
Tony Blair Afganistan'dan çekilmeyi eleştirdi: Trajik ve tehlikeli!
Tony Blair Afganistan'dan çekilmeyi eleştirdi: Trajik ve tehlikeli!
ABD'nin Tennessee eyaletinde sel: 10 ölü, 31 kayıp
ABD'nin Tennessee eyaletinde sel: 10 ölü, 31 kayıp
İngiltere Afganistan'dan 4 bin kişiyi tahliye etti
İngiltere Afganistan'dan 4 bin kişiyi tahliye etti