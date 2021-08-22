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Masterchef Tahsin kaç yaşında kimdir daha önce hangi yarışmaya katıldı?

Masterchef Tahsin kaç yaşında kimdir daha önce hangi yarışmaya katıldı?

Masterchef 2021'nin kadrosuna giren isimlerden biri de Tahsin Küçük oldu. 10 yaşından beri mutfakla haşır neşir olan Masterchef Tahir aslen Trabzonlu ve 23 yaşında. kOcaeli'den Masterchef'e katılan Tahir Küçük gastronomi mezunu.

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Masterchef 2021'nin 16 kişilik kadrosuna katılan yarışmacılardan biri de  Tahir Küçük oldu.  Tavırlarıyla ve yaptığı yemeklerle gündem olan MasterChef Tahsin, yaptığı içli köfte ile dikkat çekti. Peki ama MasterChef Tahsin kimdir? 

TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?
MasterChef Türkiye 2021’e katılan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul’da yaşadığını belirtti.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflere firik keşkeğinde konfit somon hazırladı. Şeflerin beğenisini kazanan Tahsin Küçük, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti.

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