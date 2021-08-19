İzmir okul servisi fiyatları 2021 kaç para oldu yeni ücret tarifesi

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimin belli olması üzerine okul kayıtları ve servis kayıtları başlası. Okul servisi ücretlerine yüzde 15'lik bir zam yapıldı. Peki İzmir'de okul servisi ücretleri kaç para oldu, en kısa mesafe okul servisi ücreti ne oldu? İşte İzmir 2021 okul servisi ücretleri...

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Okulların açılmasına az bir zaman kala velilerin okul servisi kayıt işlemleri de başladı. Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren okul servislerine 2021 eğitim yılında yüzde 15 zam yapıldı. Yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 15'lik zam yapılacak. İzmir'de 2021-2022 yılı eğitim döneminde okul servis ücretleri 0-1 km 311,65 TL olacak. Peki İzmir'de okul servisleri kaç para oldu?

UKOME’de yapılan oylama sonucu okul servisi için teklif yüzde 15 olarak kabul edildi.

Buna göre, 2021-2022 yılı eğitim döneminde okul servis ücretleri İstanbul'da aylık;

İzmir'de henüz servis ücretleri belli olmadı. Aşağıdaki liste 2020-2021 eğitim yılına aittir.

2020-2021 İzmir servis ücretleri

Buna göre, 0-3 kilometre ücreti 226 liradan 250 liraya,

0-6 kilometre ücreti 277 liradan 306 liraya,

0-10 kilometre ücreti 294 liradan 325 liraya, 0-15 kilometre ücreti 348 liradan 385 liraya,

0-20 kilometre ücreti 418 liradan 462 liraya,

0-25 kilometre ücreti 469 liradan 518 liraya,

0-30 kilometre ücreti 514 liradan 568 liraya,

0-35 kilometre ücreti 537 liradan 593 liraya,

0-40 kilometre ücreti de 571 liradan 631 liraya yükseltildi.