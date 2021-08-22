Masterchef Fatma Polat kimdir aslen nereli evli mi eşi kimdir?

Masterchef 2021'in ana kadrosu belli oldu, yarışmaya giren ilk isim Fatma Polat oldu. Eleme oyunlarında yaptığı yemekler ile jüriden tam not alarak kadroya giren ilk isim olan Fatma Polat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fatma Polat evli mi, eşi var mı? Eşi hakkında henüz bir bilgi vermeyen Fatma Polat'ın 3 çocuğu var.

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Masterchef Türkiye 2021 yarışmasının ana kadrosunun ilk yarışmacısı Fatma Polat oldu. Hayat hikayesi ile hem jüriyi hem de diğer yarışmacıları etkiledi. Üç çocuk annesi Polat, başarılı tabakları ile yarışmanın iddialı isimlerinden. İşte, MasterChef Fatma hakkında...

MASTERCHEF FATMA POLAT KİMDİR?

Fatma Polat, 38 yaşında ve aslen Sivaslı olup İstanbul’da yaşamaktadır. Hobi olarak boksla ilgilenen Fatma Polat’ın 17, diğeri 13, bir diğeri de 11 yaşında olan üç çocuğu var. 17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber yarışmanın elemelerine katıldı.

MasterChef Fatma, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.

Kayınvalidesinin tarifiyle yemek yapma hünerini ortaya koyan Fatma Polat hayatta her şeyi başarabileceğini iddia ediyor. Kendisini ‘öğrenme obezi’ olarak tanımlayan yarışmacı diksiyonu nedeni ile de jüri üyelerinin takdirini toplamayı başarmıştı.