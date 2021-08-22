BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  GÜNCEL

Taliban'dan kaçıp Türkiye'ye gelen Afganlar konuştu: İki çocuğumu öldürdüler dönmek istemiyorum

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Taliban'dan kaçıp Türkiye'ye gelen Afganlar konuştu: İki çocuğumu öldürdüler dönmek istemiyorum

Afganistan'da Taliban işgalinden Türkiye'ye kaçanlar yaşadıklarını anlattı. Bir aile çocuklarını Taliban'ın öldürdüğünü belirterek dönmeyi istemediklerini söyledi.

Abone ol

TÜRKİYE'ye kaçan Afganistanlı Firuze Eşrefi, asker olan eşi, 2 çocuğu ve kayınvalidesiyle geldiklerini belirterek, "Taliban iki çocuğumu öldürdü. Ülkemize dönmek istemiyoruz" dedi.

Afganistan'daki iç karışıklardan kaçıp, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan, İran sınır hattıyla merkezde yakalanan kaçak göçmenler, jandarma ve polis tarafından yakalanıp işlemleri için ilk olarak Öz Kabul Merkezi'ne gönderiliyor. Burada üst aramaları ve parmak izleri alınıp, sağlık taramasından geçirilen göçmenler, 48 saat sonra Van'ın Edremit ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderiliyor. Burada 5 ayla bir yıl arasında kalan Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin, her türlü sağlık, barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Aileleriyle gelen çocuklar ise oyun odasında oynuyor. Göçmenlerden bazılarının çizdiği portre ve manzara resimleri de ilgi topluyor.

Çocuklarımı öldürdüler

Geri Gönderme Merkezi'nde kalan ve işlemleri tamamlanan Pakistan uyruklu 41 göçmen ülkelerine gitmeleri için İstanbul'a gönderildi. Asker olan eşi, 2 çocuğu ve kayınvalidesiyle kaçan Afganistanlı Firuze Eşrefi, Taliban'ın 22 ve 23 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürdüğünü söyledi. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Eşrefi, "Biz iki aydır yoldaydık. Taliban'dan kaçtık. Ben, asker eşim, 2 çocuğum ve kayınvalidem çok zorlu bir yolculuk yaptık. Çok sıkıntılar yaşadık. Taliban benim iki çocuğumu öldürdü. Bir daha ülkemize dönmek istemiyoruz, Türkiye'de kalmak istiyoruz" dedi.

Fehim Musevi ise Afganistan'da, ABD ve Türkiye'nin şoförlüğünü yaptığını, ismi kara listede olduğu için Taliban'dan kaçıp Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Muhabirlere İHA ve SİHA bilgilendirmesi

Öte yandan Geri Gönderme Merkezi'nde kalan göçmenleri görüntülendikten sonra Van'a gelen ulusal ve uluslararası gazete, haber ajansı ve televizyon muhabirleri, Van Asayiş Kolordu Komutanlığı'ndaki İHA ve SİHA merkezini de gezip bilgilendirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef Fatma Polat kimdir aslen nereli evli mi eşi kimdir?
Masterchef Fatma Polat kimdir aslen nereli evli mi eşi kimdir?
Ayancık'ta sel felaketinden hasar gören 58 yıllık köprünün yıkımına başlandı
Ayancık'ta sel felaketinden hasar gören 58 yıllık köprünün yıkımına başlandı
Afgan aile neden bebeği ABD askerine verdi? İşte çok konuşulan fotoğrafın öyküsü!
Afgan aile neden bebeği ABD askerine verdi? İşte çok konuşulan fotoğrafın öyküsü!
Hasan Biltekin Masterchef 2021 kimdir kaç yaşında ne iş yapar?
Hasan Biltekin Masterchef 2021 kimdir kaç yaşında ne iş yapar?
Masterchef Tahsin kaç yaşında kimdir daha önce hangi yarışmaya katıldı?
Masterchef Tahsin kaç yaşında kimdir daha önce hangi yarışmaya katıldı?
İzmir okul servisi fiyatları 2021 kaç para oldu yeni ücret tarifesi
İzmir okul servisi fiyatları 2021 kaç para oldu yeni ücret tarifesi
Beşiktaş'tan sahada fenalaşan N'Sakala için yeni açıklama! İşte son durumu
Beşiktaş'tan sahada fenalaşan N'Sakala için yeni açıklama! İşte son durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 5 bin 872 aşçı ve yardımcısı alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 5 bin 872 aşçı ve yardımcısı alınacak
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 35. yılında anıldı
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 35. yılında anıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: En gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı çözüm
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: En gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı çözüm