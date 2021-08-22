BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  GÜNCEL

Masterchef Milhan 2021 kimdir kaç yaşında aslen nereli? Milhan anlamı nedir?

Masterchef Milhan 2021 kimdir kaç yaşında aslen nereli? Milhan anlamı nedir?

Masterchef 2021'in ana kadrosuna giren 2. isim olan Milhan Erdem yaptığı yemek ile juriyi mest etti. Peki İstanbul Nişantaşı’nda Lübnan mutfağında çalışan Milhan Erdem kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Milhan ne demek, anlamı nedir?

Abone ol

Ekranların en çok izlenen yarışması MasterChef Türkiye’de 2021'nin ana kadrosu belli oldu.  MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren ikinci isim Milhan Erdem oldu. Gecenin en iyi yemeğini hazırlayan Milhan Erdem’in yaşı, nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Milhan Erdem kimdir? İşte MasterChef Milhan Erdem hakkındaki bilgiler…

MASTERCHEF MİLHAN ERDEM KİMDİR?
Milhan Erdem, 2001 doğumludur. Kütahya’da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2019 yılında mezun oldu. Aslen Kütahya Tavşanlılıdır ve yaşantısını İstanbul ve Kütahya’da sürdürmektedir.

İstanbul Nişantaşı’nda Lübnan mutfağında çalışıyor. Daha önce Kırgızistan’da eğitimler vermiş ve Almanya’da çalışmıştır. Ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı.

2019’da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır.

İzmir’de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye’de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazanmıştır.

ÖNCEKİ HABERLER
Taliban'dan kaçıp Türkiye'ye gelen Afganlar konuştu: İki çocuğumu öldürdüler dönmek istemiyorum
Taliban'dan kaçıp Türkiye'ye gelen Afganlar konuştu: İki çocuğumu öldürdüler dönmek istemiyorum
Masterchef Fatma Polat kimdir aslen nereli evli mi eşi kimdir?
Masterchef Fatma Polat kimdir aslen nereli evli mi eşi kimdir?
Milyonlarca memur ve emeklisinin maaş zammı yarın saat 14:30'da açıklanacak! İşte zam oranları
Milyonlarca memur ve emeklisinin maaş zammı yarın saat 14:30'da açıklanacak! İşte zam oranları
Afgan aile neden bebeği ABD askerine verdi? İşte çok konuşulan fotoğrafın öyküsü!
Afgan aile neden bebeği ABD askerine verdi? İşte çok konuşulan fotoğrafın öyküsü!
Bakan Mustafa Varank Radarsan'da yapay zeka teknolojilerini inceledi
Bakan Mustafa Varank Radarsan'da yapay zeka teknolojilerini inceledi
Masterchef Tahsin kaç yaşında kimdir daha önce hangi yarışmaya katıldı?
Masterchef Tahsin kaç yaşında kimdir daha önce hangi yarışmaya katıldı?
İzmir okul servisi fiyatları 2021 kaç para oldu yeni ücret tarifesi
İzmir okul servisi fiyatları 2021 kaç para oldu yeni ücret tarifesi
Beşiktaş'tan sahada fenalaşan N'Sakala için yeni açıklama! İşte son durumu
Beşiktaş'tan sahada fenalaşan N'Sakala için yeni açıklama! İşte son durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 5 bin 872 aşçı ve yardımcısı alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 5 bin 872 aşçı ve yardımcısı alınacak
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 35. yılında anıldı
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 35. yılında anıldı