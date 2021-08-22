BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret koronavirüsten vefat etti

İzmir'de Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret koronavirüsten vefat etti

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Abone ol

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'deki Güney Deniz Saha Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ebret, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolivya'nın eski geçici Devlet Başkanı Anez, cezaevinde intihara kalkıştı
Bolivya'nın eski geçici Devlet Başkanı Anez, cezaevinde intihara kalkıştı
Heybeliada'da yangın sonrası son durum! Soğutma çalışmaları devam ediyor!
Heybeliada'da yangın sonrası son durum! Soğutma çalışmaları devam ediyor!
NATO: Kabil'de havalimanı tahliyelerinde 20 kişi öldü
NATO: Kabil'de havalimanı tahliyelerinde 20 kişi öldü
Görkem Demiral kimdir kaç yaşında Masterchef Görkem'in ablası kim ünlü çıktı
Görkem Demiral kimdir kaç yaşında Masterchef Görkem'in ablası kim ünlü çıktı
Putin: Afgan militanların sığınmacı gibi girmesini istemiyoruz
Putin: Afgan militanların sığınmacı gibi girmesini istemiyoruz
Masterchef Emre kimdir aslen nereli Emre Büber kaç yaşında?
Masterchef Emre kimdir aslen nereli Emre Büber kaç yaşında?
Apple'dan iPhone'lara yeni özellik! Siri üzerinden kaza bildirimi
Apple'dan iPhone'lara yeni özellik! Siri üzerinden kaza bildirimi
Masterchef Milhan 2021 kimdir kaç yaşında aslen nereli? Milhan anlamı nedir?
Masterchef Milhan 2021 kimdir kaç yaşında aslen nereli? Milhan anlamı nedir?
Taliban'dan kaçıp Türkiye'ye gelen Afganlar konuştu: İki çocuğumu öldürdüler dönmek istemiyorum
Taliban'dan kaçıp Türkiye'ye gelen Afganlar konuştu: İki çocuğumu öldürdüler dönmek istemiyorum
Masterchef Fatma Polat kimdir aslen nereli evli mi eşi kimdir?
Masterchef Fatma Polat kimdir aslen nereli evli mi eşi kimdir?