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Putin: Afgan militanların sığınmacı gibi girmesini istemiyoruz

Putin: Afgan militanların sığınmacı gibi girmesini istemiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistanlı militanların Rusya’ya sığınmacı görünümünde girmelerini istemediğini söyledi.

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Rusya lideri, Afganistan’daki durumun Rusya’nın güvenliği ile doğrudan ilişkisi olduğunu belirtti.

Putin, Afganistanlı sığınmacıların Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesine karşı olduklarını, zira bu kişilerin içinde militanların bulunabileceğini ve bu ülkelerden de kolayca Rusya topraklarına sızabileceklerini söyledi.
Birleşik Rusya Partisi temsilcileriyle görüşmesinde Putin, “Afganistan’ın, güvenliğimiz ile doğrudan ilişkisi bulunuyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Batılı güçler, ABD ve başka ülkelerden vize alana kadar sığınmacıların Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi konusunda ısrar ediyor. Demek ki komşularımız olan bu ülkelere birilerini vizesiz göndermeyi mümkün sayıyorlar, kendilerine ise vizesiz bireyleri istemiyorlar. Bu, söz konusu sorunun çözümüne dair çok küçük düşürücü bir yaklaşım.”

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