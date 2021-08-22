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Masterchef Emre kimdir aslen nereli Emre Büber kaç yaşında?

Masterchef Emre kimdir aslen nereli Emre Büber kaç yaşında?

Msterchef 2021'nin ana kadrosuna giren isimlerden biri de yarışmanın iddialı isimleri arasında gösterilen Emre Büber oldu. 3. turda yarışan ve son anda şeytanın bacağını kırarak Masterchef ana kadroya giren Emre Büber 26 yaşında ve bir çocuk babasıdır. Peki Masterchef Emre aslen nereli, evli mi eşi kimdir?

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Masterchef 2021'nin 16 kişilik kadrosuna son anda giren isimlerden biri olan Emre Büber 3. turun dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Eleme turlarında 5 kez son ikiye kalan Emre Büber, sonunda şeytanın bacağını kırdı ve ana kadroya katıldı. 26 yaşında olan Emre Büber bir erkek çocuğu babasıdır. Peki Masterchef Emre nereli, evli mi, eşi kimdir?

MasterChef'in 2021 yarışmasında Emre Büber yarışmaya Avusturya'dan katılıyor, ancak aslen Konyalıdır.  MasterChef Emre 26 yaşında ve bir çocuk babasıdır. Emre Büber Avusturya'da doğdu. Aşçılık eğitimi almamış ve sektörde tecrübe kazanmıştır. Yarışmada iddialı tavırları ve başarılı yemekleri ile jürinin ilgisini çekiyor. 

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