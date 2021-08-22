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Görkem Demiral kimdir kaç yaşında Masterchef Görkem'in ablası kim ünlü çıktı

Görkem Demiral kimdir kaç yaşında Masterchef Görkem'in ablası kim ünlü çıktı

Masterchef 2021'nin 16 kişilik ana kadrosuna giren isimlerden biri de Görkem Demiral oldu. Annesi Faslı olan Masterchef Görkem, 23 yaşında ve aslen İzmirli. Masterchef Görkem'in ablası ile ünlü çıktı. Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim'e katılan Esra Demiral'dır.

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Masterchef 2021'nin ana kadrosuna giren isimlerden biri de Görkem Demiral oldu. MasterChef'te yarışan isimler arasında. 23 yaşındaki yarışmacı, MasterChef'e de İstanbul'dan katılıyor. Aslen İzmirli olduğunu belirtmiştir. Yarışmanın yaratıcılık turunda rakipleri karşısında bir kaç kez başarısız oldu.

Görkem Demiral 23 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aslen İzmirli olan yarışmacının annesi Faslıdır. Restoran ve otellerde deneyimi olan Demiral, 6 senedir aşçılık yapmaktadır.

Mesleğini sanat olarak gören Görkem Demiral geçmişte çok sayıda cafe, restoran ve otellerde deneyim sahibi olmuştur.

MasterChef’in ilk turunda elleri titremişti ve oldukça heyecanlanmıştı. Ayrıca dövmeleriyle de dikkat çekmeyi başarmıştı.

Annesi Faslı olan Görkem'in ablası Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim televizyon programlarına yarışmacı olarak katılan Esra Demiral'dır.

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