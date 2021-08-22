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Cemal Enginyurt'un Halk TV çıkışı: Beni çağırmayın önünden geçen dayak yiyor

Cemal Enginyurt'un Halk TV çıkışı: Beni çağırmayın önünden geçen dayak yiyor

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Cemal Enginyurt, Halk TV sunucusu Özlem Gürses ve İsmail Saymaz'a seslenerek "Beni yayına çağırmayın" dedi.

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DP Milletvekili Enginyurt, Halk TV'ye konuk olarak çıkmak istemediğini belirtti,

Önceki İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Halk TV'de canlı yayın çıkışı saldırıyor uğrmasına imalı göndermede bulunan Enginyurt, "Halk TV'nin önünden geçen dayak yiyor" dedi.

Twitter'dan Halk TV mesajı paylaşan Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV'nin önünden geçen dayak yiyor. İsmail Saymaz ve Özlem Gürses beni yayına çağırmazsanız(!) memnun olurum. 

Allah muhafaza! Sizin mahalle tehlike arz ediyor.

Şaka bir yana, şiddetin her türlüsünü kınıyorum. 

Kime karşı, kimden gelirse gelsin.

Dayak değil, fikirler konuşsun."

Ne olmuştu ?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de katıldığı bir programın çıkışında yumruklu saldırıya uğraşmış, saldırgan kısa bir süre sonra yakalanmıştı.

6 Ağustos'ta ise Halk TV'nin Marmaris İçmeler'de canlı olarak gerçekleştirdiği ve orman yangınlarının ele alındığı yayın, bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı. Yaşanan gerginlik sonrası küçük çaplı arbede çıkmış, olayla ilgili gözaltına alınan beş kişiden dördü serbest bırakılmıştı. Bir kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

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