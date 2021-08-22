BIST 1.445
DOLAR 8,48
EURO 9,94
ALTIN 486,01
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu İstanbul mavi olmaya adım adım! 344 bin 792 kişi kaldı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu İstanbul mavi olmaya adım adım! 344 bin 792 kişi kaldı!

İstanbul koronavirüse karşı aşılama çalışmalarında 344 bin 792 kişinin daha aşılanmasıyla mavi renge bürünecek.

Abone ol

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul’da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı. Mavi renk için 344 bin 792 hemşehrimiz kaldı" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden aşılama sayılarını açıklayarak, mavi renk için 344 bin 792 kişi kaldığını ifade etti. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla 1. doz 8 milyon 447 bin 576, 2. doz 6 milyon 272 bin 845, 3. doz 1 milyon 23 bin 712 toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı. Mavi renk için 344 bin 792 hemşehrimiz kaldı" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce'den Tunç Soyer'e afiş tepkisi! Sen kiminle dans ettiğini bileceksin
Muharrem İnce'den Tunç Soyer'e afiş tepkisi! Sen kiminle dans ettiğini bileceksin
Burcu Önal kimdir Masterchef Burcu kaç yaşında aslen nereli?
Burcu Önal kimdir Masterchef Burcu kaç yaşında aslen nereli?
Bolivya'nın eski geçici Devlet Başkanı Anez, cezaevinde intihara kalkıştı
Bolivya'nın eski geçici Devlet Başkanı Anez, cezaevinde intihara kalkıştı
Heybeliada'da yangın sonrası son durum! Soğutma çalışmaları devam ediyor!
Heybeliada'da yangın sonrası son durum! Soğutma çalışmaları devam ediyor!
NATO: Kabil'de havalimanı tahliyelerinde 20 kişi öldü
NATO: Kabil'de havalimanı tahliyelerinde 20 kişi öldü
Görkem Demiral kimdir kaç yaşında Masterchef Görkem'in ablası kim ünlü çıktı
Görkem Demiral kimdir kaç yaşında Masterchef Görkem'in ablası kim ünlü çıktı
Afganistan'da bakandı Almanya'da yemek kuryesi oldu
Afganistan'da bakandı Almanya'da yemek kuryesi oldu
Putin: Afgan militanların sığınmacı gibi girmesini istemiyoruz
Putin: Afgan militanların sığınmacı gibi girmesini istemiyoruz
Masterchef Emre kimdir aslen nereli Emre Büber kaç yaşında?
Masterchef Emre kimdir aslen nereli Emre Büber kaç yaşında?
Apple'dan iPhone'lara yeni özellik! Siri üzerinden kaza bildirimi
Apple'dan iPhone'lara yeni özellik! Siri üzerinden kaza bildirimi