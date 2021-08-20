Metropoll ve Optimar'dan iki bomba anket! Türk askeri Afganistan'dan çekilsin mi?
Anket firmaları peş peşe anket açıklamaya devam ediyor. Metropoll Araştırma ve Optimar Araştırma'nın anket sonuçları çıktı. Hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum ne? Türk askeri Taliban sonrasında Afganistan'da kalmaya devam etmeli mi? İşte çarpıcı sonuçlar...
Anket firmalarının Ağustos aı anketleri peş peşe açıklanmaya başlandı. Metropoll Araştırma'nın anketine göre AK Parti yüzde 34'lerde çıkarken, Optimar Araştırma'nın anketine göre ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 40... Cumhurbaşkanı seçiminde ise iki ankette de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde gözüküyor... Metropoll, Türk askerinin Afganistan'daki durumunu da sordu, AK Parti seçmeninin yüzde 46'sı, MHP seçmeninin yüzde 64'ü askerin Kabil'den çekilmesini istiyor. İşte iki anketin ayrıntıları...
Türk askeri Afganistan'dan çekilmeli mi?
Metropoll Araştırma, her ay yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinde Taliban tarafından ele geçirilen Kabil'de Türkiye'nin rolünü ele aldı. Anket katılımcılarına, "Amerikan askerlerinin çekildiği Afganistan'dan Türk askerlerinin de çekilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz" sorusu yöneltildi.
Ankete göre, seçmenin yüzde 61,6'sı Türk askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini savunurken, yüzde 27,4'ü, Kabil'de kalması gerektiğini belirtti. "Fikrim/cevabım yok" diyenlerin oranı ise yüzde 11 oldu. Öte yandan AK Parti seçmeninin yüzde 46,7'si, MHP seçmenin ise yüzde 64,8'i, Türk askerinin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini savunuyor.
Metropoll'ün 'bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçları
Metropoll Araştırma'nın pazar günü seçim olması durumunda halkın yüzde 29.3’ü AK Parti’ye, yüzde 19’ü CHP’ye, yüzde 10.2’si İYİ Parti’ye yüzde 9.7’si HDP’ye, yüzde 7.3’ü MHP’ye oy vereceğini belirtti. Saadet Partisi’ne yüzde 1.2, DEVA Partisi’nin oy oranı yüzde 0.9 oldu. Metropoll Araştırma Şirketi CEO’su Özer Sencar'ın, anket sonuçlarını paylaşırken, “Bu araştırma Erdoğan’ın Diyarbakır seyahatinden sonra orman yangınları ve sel felaketlerinden önce yapılmıştır” notunu düştü.