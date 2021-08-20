Metropoll ve Optimar'dan iki bomba anket! Türk askeri Afganistan'dan çekilsin mi?

Anket firmalarının Ağustos aı anketleri peş peşe açıklanmaya başlandı. Metropoll Araştırma'nın anketine göre AK Parti yüzde 34'lerde çıkarken, Optimar Araştırma'nın anketine göre ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 40... Cumhurbaşkanı seçiminde ise iki ankette de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde gözüküyor... Metropoll, Türk askerinin Afganistan'daki durumunu da sordu, AK Parti seçmeninin yüzde 46'sı, MHP seçmeninin yüzde 64'ü askerin Kabil'den çekilmesini istiyor. İşte iki anketin ayrıntıları...